男演員控凱文史貝西猥褻　陪審團裁定證據不足

（法新社紐約20日電） 美國男演員安東尼瑞普指控奧斯卡影帝凱文史貝西（Kevin Spacey）在他14歲時猥褻，紐約的陪審團今天認定證據不足，法院駁回這起求償4000萬美元的民事訴訟。

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根據美國紐約南區聯邦地區法院說法，陪審團裁定「被告無須承擔法律責任」。

現年50歲的安東尼瑞普（Anthony Rapp）作證時說，凱文史貝西當時在床上爬到他身上，將鼠蹊部壓在他的臀部上，直到他掙脫了出來。凱文史貝西在庭上否認這項指控。

安東尼瑞普指稱時間是在1986年，地點在凱文史貝西家一場派對中，當年他14歲，凱文史貝西26歲。

凱文史貝西今天離開法院時拒絕回答記者的提問。

凱文史貝西的律師凱勒（Jennifer Keller）告訴媒體，她的當事人很感謝陪審團「識破這些不實指控」。

凱勒說：「接下來史貝西先生將證明他受到的所有指控都是子虛烏有。」 現年63歲的凱文史貝西曾以「美國心玫瑰情」（American Beauty）和「刺激驚爆點」（The Usual Suspects）分別拿下奧斯卡影帝和最佳男配角獎，但在20多名男性指控他有不當性行為後，他的演藝生涯幾乎停擺，在Netflix政治陰謀影集「紙牌屋」（House of Cards）被除名，電影「金錢世界」（All the Money in the World）中的戲份全被刪光，換人重拍。

© 2022 AFP