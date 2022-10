男演員控凱文史貝西猥褻　陪審團裁定證據不足

(法新社紐約20日電) 美國男演員安東尼瑞普指控奧斯卡影帝凱文史貝西(Kevin Spacey)在他14歲時猥褻,紐約的陪審團今天認定證據不足,法院駁回這起求償4000萬美元的民事訴訟。

根據美國紐約南區聯邦地區法院說法,陪審團裁定「被告無須承擔法律責任」。

現年50歲的安東尼瑞普(Anthony Rapp)作證時說,凱文史貝西當時在床上爬到他身上,將鼠蹊部壓在他的臀部上,直到他掙脫了出來。凱文史貝西在庭上否認這項指控。

安東尼瑞普指稱時間是在1986年,地點在凱文史貝西家一場派對中,當年他14歲,凱文史貝西26歲。

凱文史貝西今天離開法院時拒絕回答記者的提問。

凱文史貝西的律師凱勒(Jennifer Keller)告訴媒體,她的當事人很感謝陪審團「識破這些不實指控」。

凱勒說:「接下來史貝西先生將證明他受到的所有指控都是子虛烏有。」 現年63歲的凱文史貝西曾以「美國心玫瑰情」(American Beauty)和「刺激驚爆點」(The Usual Suspects)分別拿下奧斯卡影帝和最佳男配角獎,但在20多名男性指控他有不當性行為後,他的演藝生涯幾乎停擺,在Netflix政治陰謀影集「紙牌屋」(House of Cards)被除名,電影「金錢世界」(All the Money in the World)中的戲份全被刪光,換人重拍。

© 2022 AFP