蒲亭送伏特加為貝魯斯柯尼慶生 兩人關係再受檢視

（法新社羅馬20日電） 義大利媒體揭露，前總理貝魯斯柯尼自承收到俄羅斯總統蒲亭送的伏特加作為生日禮物，兩人關係因此再受嚴格檢視。

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幕僚堅稱外界扭曲了貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）的說法，但這起風波仍可能讓他的右翼盟友感到尷尬。義大利上月舉行大選，極右翼領袖梅洛尼（Giorgia Meloni）正帶頭組成新政府。

梅洛尼強力支持烏克蘭及歐洲聯盟對俄羅斯實施的制裁，但貝魯斯柯尼和梅洛尼的另一名盟友、「聯盟黨」（Lega）領袖薩爾維尼（Matteo Salvini）長期以來都與俄羅斯維持熱絡關係。

義大利媒體「共和報」（La Repubblica）19日的頭條標題是「梅洛尼成了親俄派的人質」。其他報導還提到梅洛尼私下非常不滿貝魯斯柯尼最近的失言。

貝魯斯柯尼的支持者一開始否認他的言論相關報導，直到義大利新聞通訊社（LaPresse）18日公布錄音片段，貝魯斯柯尼在其中大談自己如何恢復與老朋友蒲亭（Vladimir Putin）的友好往來。

根據錄音片段，貝魯斯柯尼說：「我和蒲亭總統稍微恢復了聯繫…他送了20瓶伏特加給我當生日禮物，還有一封很親切的信。我回贈幾瓶Lambrusco紅酒，和一封同樣溫柔的信。」貝魯斯柯尼9月29日度過86歲生日。

義大利新聞通訊社表示，貝魯斯柯尼是在本周與「義大利前進黨」（Forza Italia）國會議員開會時說出這段話。

貝魯斯柯尼的發言人否認貝魯斯柯尼與蒲亭恢復友好關係，堅稱他當時是在向議員們講述多年前的舊事。

貝魯斯柯尼還提到他對於運送武器和金錢給烏克蘭的擔憂。他也形容蒲亭是「愛好和平的人」，但這句話並未包含在公布的錄音內。

貝魯斯柯尼19日發布新聞聲明說，不管是在「烏克蘭危機或其他國際政治重要議題上」，他的個人立場和「義大利前進黨」的立場都「不會偏離義大利政府和歐盟的立場」。

他還說，如果烏克蘭的權利未獲妥善保障，就「不可能達成和平」。

梅洛尼的貼身幕僚、「義大利兄弟黨」（Fratelli d'Italia）資深議員羅洛布里吉達（Francesco Lollobrigida）試圖平息這場輿論風暴，他告訴媒體：「我們仍與烏克蘭人民站在一起，並捍衛烏國民主，在西方軸心也一樣堅定…至於其他人的言論，那要去問他們。」

但反對派認為，貝魯斯柯尼的那些不當言論，不能如此輕易地就算了。

義大利民主黨（Democratic Party）領袖雷塔（Enrico Letta）在推特（Twitter）寫道，「這不是開玩笑」，這是「對俄羅斯立場漸趨模糊」的第一步。

© 2022 AFP