拜登稱有意拚連任 暫不明確表態有原因

（法新社華盛頓21日電） 美國總統拜登今天表示，他「有意」在2024年總統選舉競選連任，他的夫人吉兒（Jill Biden）也認為他不該「一走了之」。

廣告 繼續瀏覽後續

拜登是美國歷來最年長的總統，下個月將過80歲生日，他的動向一直是華府觀察人士關注話題。

他在微軟國家廣播公司（MSNBC）訪問中說：「我還沒做正式決定，但我有意願想再次競選，也還有時間做決定。」

被問到第一夫人吉兒的看法時，拜登稱妻子支持他尋求連任；外界普遍認為吉兒在白宮幕後有影響力。

拜登說：「我夫人認為我們在做非常重要的事，因此不該一走了之。」

拜登先前曾說想連任，但有時又讓人摸不着頭緒。他9月在美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的訪問表示，時機還「太早」，相關決定「還有待觀察」。他當時也在訪問中稱自己「非常尊重命運安排」。

拜登若連任，第2個任期結束時將高齡86歲。他在今天的談話進一步解釋個人想拚連任的理由，暗示川普試圖重返白宮一事，可能是他再次尋求這份苦差事的動機。

拜登說，他的兒子波伊（Beau）若還在，就會告訴他「要看對手是誰」。拜登長子波伊2015年因腦癌過世，享年46歲。

拜登表示「如果有人的觀點與我所認為的民主且有利美國百姓的理念背道而馳」，波伊就會告訴他「爸爸，你應義不容辭」。

拜登還解釋為何不明確宣布決定競選，稱這會改變他的法律地位，「一旦我做出這個判斷，一整串的規定就會啟動，而我必須從那一刻起將自己視為候選人」。

在11月8日期中選舉過後，拜登將面臨外界愈來愈大壓力要求他把話講明。外界普遍認為川普將要在2024年捲土重來。

© 2022 AFP