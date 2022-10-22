美期中選舉在即 拜登稱經濟逐步好轉

（法新社華盛頓21日電） 美國總統拜登今天預測，期中選舉前最後一刻將轉向對民主黨有利，並說經濟正逐步好轉。

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距離決定誰能掌控美國國會的期中選舉僅剩3周，拜登在白宮告訴媒體：「一直來來回回，一下是他們領先，一下是我們，變來變去。」經濟方面被視為民主黨最弱的議題。

拜登說：「民調滿天飛。我認為我們會在最後幾天看到情勢再次轉回對我們有利。」

選民對於高通膨的焦慮感日增，很可能在11月8日期中選舉這天懲罰民主黨，在此氛圍下，近日民調顯示共和黨的選情正在上升。

拜登所屬的民主黨目前在國會掌握些微多數，但共和黨領袖表示，一旦共和黨拿下國會，將阻擋拜登推動的法案。

不過拜登仍對前景抱持樂觀態度，今天晚間接受微軟國家廣播公司（MSNBC）訪問時也表示，他有意在2024年大選拚連任。拜登是美國歷來最年長的總統，下個月將過80歲生日。

拜登告訴微軟國家廣播公司：「我還沒做正式決定，但我有意願想再次競選，也還有時間做決定。」

拜登在激烈的言論中預測，共和黨人一旦主宰國會將「摧毀經濟」。拜登表示，選民已開始看到「一些經濟方面的好消息」，且會在投票當天及時回頭支持民主黨。

拜登舉出的例子包括油價走跌、全國多數地方的失業率低，以及今天傳出「聯邦赤字歷來最大降幅」的消息。

© 2022 AFP