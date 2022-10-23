傳艾米尼之死在伊朗引發罷工 柏林、華府出現示威

（法新社德黑蘭22日電） 伊朗庫德族女子艾米尼因未戴好頭巾，遭羈押後喪命，此案在全國引發的抗議已進入第6周，今天又傳出店家與工人罷工。同時，成千上萬人在柏林遊行聲援，華府有數千人示威。

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22歲的艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反伊朗嚴格的女性服裝規定遭宗教警察逮捕，並在羈押期間死亡，此事引發伊朗多年來規模最大的示威抗議活動。

這波示威潮由年輕女性帶頭，她們摘下頭巾、高呼反政府口號，並在街頭與維安部隊對峙。人權組織稱，伊朗政府的鎮壓行動已造成至少122人死亡。

伊朗新的一周今天開始，活躍人士呼籲進行新的示威活動，但受限於網路問題，難以估計參加的人數。

伊朗內政部副部長告訴國營媒體，抗議活動已進入「末期」。

他說：「部分大學有各種的集會，但數量每天都在減少，騷動已進入末期。」

根據反政府監督組織1500 Tasvir，包括薩南達治（Sanandaj）、布堪（Bukan）、薩蓋茲（Saqez）在內的幾個城市出現「罷工」，但因「連網速度太慢」，因此難以在網上看到罷工的動態影像。

薩蓋茲是艾米尼的家鄉，她的葬禮上個月在那裡舉行，點燃了眾人的怒火，引發抗議活動。

社群媒體上經過證實的影像顯示，數十名學生手持伊朗國旗，在伊朗最大的校園之一、德黑蘭的沙希德貝赫什提大學（Shahid-Beheshti University）外高呼口號。

部分女學生並未戴上規定的頭巾。

在德國柏林，警方估計有8萬人參加遊行，示威群眾揮舞伊朗國旗，舉着寫有「女性、生命、自由」標語的橫幅。主辦方表示，有許多從美國、加拿大和歐盟各國前來的伊朗人參加。

活躍分子表示，在柏林的這場遊行，是海外伊朗人歷來規模最大的反伊朗政府示威活動。

在美國華府，包括伊朗裔在內的數千人遊行聲援伊朗國內的示威活動，他們從華盛頓紀念碑（Washington Monument） 所在的遼闊草坪華府國家廣場（National Mall）走向白宮之際，高喊：「女性、生命、自由」 和「為伊朗伸張正義」等口號。

主辦者之一阿拉姆（Siamak Aram）表示，到遊行結束之際，出席的人數將超過1萬人，這是華府第5場類似的遊行，為的是要聲援在伊朗由女性發起、已進入第6周的抗議活動。

部分抗議民眾是從其他城市前來，當中包括一位來自波士頓的28歲女性，她穿着寫有「助伊朗獲取自由」字樣的T恤。

一名年輕女性舉着一個牌子，上面有一綹頭髮，並寫着：「我們的頭髮或許會冒犯你們，但我們的心將會終結你們。」

今天在日本東京也有集會，支持在伊朗的抗議群眾。

© 2022 AFP