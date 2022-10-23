土耳其選前頭巾議題熱 總統艾爾段：交公投決定

（法新社安卡拉22日綜合外電報導）土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今天提議，就保障婦女在政府機關、各級學校和大學院校中戴頭巾的權利，進行全國公投。

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法新社報導，此一議題對身為虔誠穆斯林的艾爾段來說尤其重要，他所屬的正義發展黨是一個具伊斯蘭宗教色彩的政黨，並於2013年廢除禁止女性在政府機關中戴頭巾的規定。

在明年大選前，頭巾是近幾個月政治辯論的主導議題。艾爾段2003年至2014年擔任總理、2014年8月就任總統至今，而明年的大選將是他掌權20年來最嚴峻考驗之一。

艾爾段常以廢除頭巾禁令為例，說明他的政黨是如何代表虔誠土國穆斯林來反抗各個世俗派政黨。他所屬的正義發展黨2002年執政前，土耳其由世俗政黨執政。

艾爾段在一段講話中，針對主要在野黨共和人民黨（CHP）黨魁基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）說： 「若你有勇氣，來吧，讓我們把這個問題交付公投…讓全國做出決定。」

世俗派共和人民黨是土耳其共和國第一任總統，有土耳其國父之稱的凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）所建立。現任黨魁基里達歐魯先前曾提法案來保障戴頭巾的權利，藉此減少選民對其政黨可能恢復禁令的疑慮。

頭巾議題是1990年代辯論核心，但如今沒有政黨在穆斯林居多數的土耳其提議要再實施禁令。

專家表示，基里達歐魯提出法案來保障戴頭巾的權利，是試圖向虔誠穆斯林選民展示出，他們明年大選可以在沒有任何顧慮下，投票支持他的世俗派政黨。

為回應基里達歐魯的舉動，艾爾段則是提出修改憲法，並「很快」就送交國會批准，但「如果這項議題無法在國會獲得解決，我們將交由人民決定」。（譯者：紀錦玲）

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