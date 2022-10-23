德健身大亨命喪哥斯大黎加 小飛機載6人恐全罹難

（法新社哥斯大黎加首都聖約瑟22日電） 官員表示，哥斯大黎加搜救人員今天在加勒比海發現2具遺體，是1架墜毀小飛機的機上乘客，機上6人恐已全數罹難。根據德媒，機上乘客包括德國健身大亨沙勒。

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機上5名乘客據信都是德國公民，機長則是瑞士籍。

德國安全部長托雷斯表示：「我們找到這架飛機被潮水衝進來的一些碎片，還有兩具遺體。」

這架小飛機昨天在東部省分利蒙（Limon）與塔台失聯後，當局展開搜救行動。公共安全部表示，今天恢復搜救後，在距離利蒙機場28公里的海域發現飛機殘骸。

德國「畫報」（Bild）引述公司發言人說，機上5名德國人包括健身連鎖McFit創辦人沙勒（Rainer Schaller）、他的女友和兩人的2個孩子，以及另1名姓名未披露的男性。

沙勒是RSG Group集團創辦人、老闆兼執行長，旗下在48國擁有21個健身、時尚品牌，包括Gold's Gym、McFit等，共僱用4萬1000名員工。

哥斯大黎加外交部並未透露罹難者的身分資訊。

根據哥斯大黎加媒體報導，這架飛機是從墨西哥奇亞帕斯州（Chiapas）起飛的渦輪螺旋槳式飛機。

© 2022 AFP