義大利新總理就職首日 會法國總統馬克宏

（法新社羅馬23日電） 義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天首次踏上國際舞台，在正式就職數小時後，會晤了法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）。

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兩人遠離媒體在羅馬會晤1個多小時，會後馬克宏在推特發文，矢言以對話和雄心展開合作。

梅洛尼所屬「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy）9月25日贏得大選，她的新政府是第二次世界大戰以來義大利最極右的政府，在俄羅斯入侵烏克蘭造成的通貨膨脹高漲和能源危機之際上台。

但她包括薩爾維尼（Matteo Salvini）極右「聯盟黨」（League）以及前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）右翼「義大利前進黨」（Forza Italia）的聯合政府，現在已經出現緊張。

貝魯斯柯尼為俄羅斯總統蒲亭說話的錄音外泄後，梅洛尼本周被迫重申對烏克蘭與西方制裁俄羅斯的支持。

45歲的梅洛尼今天在她的第1次內閣會議上表示：「我們必須團結，國家面臨緊急狀況，我們必須一起努力。」

疑歐民粹主義政府領導歐元區第3大經濟體，不免讓義大利的盟友擔憂，歐洲聯盟（EU）更是如此。

但歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，她昨天與梅洛尼有場「很棒的第一次通話」，她期待雙方「建設性合作」。

梅洛尼辦公室形容今天和馬克宏是非正式的會談，但「友善」且「有成果」，談到必須以急迫且共同的行動，解決能源價格高昂、對烏克蘭的支持與移民等議題。

梅洛尼辦公室發布的聲明說：「梅洛尼和馬克宏同意在歐洲層級和共同國家利益上，繼續在共同的重大挑戰上合作。」（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

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