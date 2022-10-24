萬那杜國會大選 選出14年來首位女性議員

（法新社萬那杜首都維拉港24日電） 大洋洲國家萬那杜共和國（Vanuatu）提前舉行國會大選，今天正式結果產生，顯示已選出14年來首位女國會議員。

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萬那杜選舉辦公室表示，其他6位女性候選人未能贏得席次，金恩（Gloria Julia King）成為國會52席議員中唯一的女性。

金恩勝選為她豐富多彩的職涯再添一筆，她踢過國際足球比賽，與人合夥經營公司銷售卡瓦酒（kava），此酒是一種溫和辛辣、含酒精的「卡瓦醉椒」根部飲料，是太平洋部落儀式中重要的一部分。

金恩的競選承諾包括：在這個性別暴力普遍存在、很少有女性當老闆的社會中，要為女性創造更多商業機會。

萬那杜10月13日選舉比預定日期提早了兩年，總理羅曼 （Bob Loughman） 先行解散了國會，以避免不信任投票。 在一場激烈的法律爭議後，倉促安排的競選活動只進行10天。

羅曼的「萬那杜阿庫黨」（Vanua'aku Pati） 是最大的贏家之一，但無法直接籌組政府，有關成立聯合政府的協商正在密集進行中，將確定由何人來組成新政府，而金恩本人則可能擔任政府職務。（譯者：紀錦玲/核稿：陳政一）

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