馬克宏：俄烏和平有可能 惟烏克蘭人決定才能實現

（法新社羅馬23日電） 法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天在羅馬舉行的和平峰會上表示，俄烏實現和平是可能的，但只有在烏克蘭人決定的時候才能實現。

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自2月俄羅斯侵略烏克蘭以來，馬克宏即有別於西方其他領袖，積極推動保持和俄羅斯總統蒲亭會談的管道暢通。

法新社報導，在羅馬的天主教慈善機構「聖艾智德團體」（Community Sant'Egidio）主辦的和平峰會上，馬克宏發表演說指出：「不要讓和平成為俄羅斯權力的人質。」這場和平峰會有來自世界各地的政治、宗教領袖參加。

「和平是可能的，但只有當烏克蘭人做出決定的時候才能決定。」

「和平將和另外一方建立，也就是今日的敵人，雙方在談判桌上達成。」

馬克宏一再呼籲和蒲亭舉行會談而面臨外界批評。

馬克宏坦承，對於那些為了自身的自由而奮戰的人來說，當下呼籲和平是難以承受的，這讓他們覺得受到背叛的感覺。

然而，馬克宏強調，必須要有「勇氣」爭取和平，即使「在戰爭中想像和平是最難以想像的事」。

馬克宏辦公室表示，他昨天下午抵達羅馬，傍晚和義大利新任總理梅洛尼（Giorgia Meloni）會談。

© 2022 AFP