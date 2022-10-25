德國與歐盟領袖推動新馬歇爾計畫助重建烏克蘭

（法新社柏林25日電） 德國與歐盟領袖今天在柏林召開會議，討論為重建烏克蘭推動一項「新馬歇爾計畫」。德國總理蕭茲稱，即使俄羅斯入侵戰火仍在延燒，這卻是一項必須立即展開的「世代任務」。

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身為七大工業國集團（G7）輪值主席的蕭茲（Olaf Scholz）表示，烏克蘭未來數十年在尋求修復和升級重要基礎設施的過程中，可以依靠國際社會提供支持。

蕭茲在會議開幕致詞時稱，這次會議堪稱為21世紀制定一個新的馬歇爾計畫（Marshall Plan），一個必須現在就展開的世代任務，這項任務需要結合整個國際社會的力量。

馬歇爾計畫是二次世界大戰結束後美國推動的一項倡議，目的是協助西歐國家重振經濟。這次柏林會議是要討論「如何確保及如何在未來數年和數十年內資助烏克蘭復元、重建和現代化」。

蕭茲說，重建烏克蘭「對幾代人會是一項挑戰」，但也提供了一次機會，來實現道路、橋樑、學校、醫院和運輸連繫的現代化。

歐盟執行委員會主席範德賴恩（Ursula von der Leyen）表示，烏克蘭飽受戰火蹂躪，其破壞規模「令人震驚」。世界銀行估計損失高達3500億歐元（約合新台幣11.16兆元）。

她說：「這肯定不是一個國家或一個聯盟可以單獨提供的，我們需要所有的人參與。」

這項為期1天的會議聚集了國際組織、私營企業代表以及政治領袖，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也透過視訊在會上發表談話。他呼籲國際支持者們彌補烏國2023年380億美元的預算缺口，並稱烏克蘭若要重新站立起來，這類援助是必須的。

烏克蘭總理什米加爾（Denys Shmyhal）則稱迫切需要資金「協助我們度過這個冬天，將人民從人道災難中拯救出來」。

他說，緩解這一危機還能「讓歐洲大陸免於遷徙潮和移民海嘯」，已有數百萬烏克蘭人逃往歐盟國家。

波蘭總理莫拉維茨奇（Mateusz Morawiecki）呼籲歐洲在戰爭繼續進行時，堅決對抗俄羅斯，並警告切勿不惜一切代價企圖尋求結束戰鬥。

他說：「對俄羅斯的綏靖政策已告破產，任何人仍試圖採用這種作法會拖累歐洲。」

莫拉維茨奇堅稱歐洲「比俄羅斯強大得多」，但俄羅斯總統蒲亭仍處於不敗之地的事實「只能證明（歐洲）在某種程度上是一隻紙老虎」。

他警告：「如果我們不贏得與俄羅斯的戰爭，我們所面臨的不僅是失去烏克蘭及其安全的風險，我們面臨整個歐洲大陸被邊緣化的風險。」

莫拉維茨奇引用莎士比亞的着名台詞說，這是歐洲堅持其宗旨和價值觀的關鍵時刻。他說：「世界只與強者打交道，歐洲必須證明自己的實力。這是我們『生存或死亡』（to be or not to be）的時刻。」

© 2022 AFP