烏克蘭指控俄羅斯故意拖延船隻檢查 妨礙穀物出口

（法新社基輔24日電） 烏克蘭當局今天指控俄羅斯故意拖延穀物出口協議下的船隻檢查程序，導致逾165艘從土耳其出發、準備載運穀物到國外的船隻遲遲無法抵達烏國港口，進而威脅全球糧食安全。

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法新社報導，烏國外交部批評，俄國檢查人員「一直嚴重拖延船隻檢查程序…導致超過165艘貨船在博斯普魯斯海峽（Bosphorus Strait）附近大排長龍，而且數字與日俱增」。

烏國外交部強調：「我們有理由相信，俄羅斯之所以拖延穀物出口協議下的船隻檢查工作，是出於政治動機。」

烏國還指控，俄羅斯蓄意阻礙烏國穀物發貨，此類行動「破壞全球糧食安全，尤其是對南半球地區」。

據烏國說法，延誤已導致基輔無法額外出口300萬噸穀物，約1000萬人的糧食安全因此受到威脅。

位於土耳其伊斯坦堡、負責監督協議執行狀況的聯合協調中心（Joint Coordination Centre，JCC）也在今天深夜發布聲明，證實發生延誤狀況，但未將責任歸咎任何一方。

JCC擔憂，延誤狀況恐導致供應鏈和港口營運中斷。

JCC發言人告訴法新社，目前有170多艘船隻在博斯普魯斯海峽等待前往烏國港口裝載糧食。

據JCC統計，自俄烏穀物出口協議於8月1日生效以來，烏國已出口超過850萬公噸的穀物與糧食至歐洲、中東，還有少量運往非洲地區。

© 2022 AFP