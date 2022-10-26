俄堅稱烏克蘭將引爆「臟彈」 西方稱沒有證據佐證

（法新社紐約聯合國總部25日電） 俄羅斯今天向聯合國安理會堅稱，烏克蘭將在戰場引爆一枚「臟彈」，但西方國家外交官稱莫斯科未拿出任何證據佐證。

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莫斯科是在23日首度指控烏克蘭擬用臟彈，安理會今天為此舉行閉門會議；俄羅斯相信烏克蘭想在戰場引爆一枚粗劣核彈，然後嫁禍俄軍。

俄羅斯駐聯合國副大使紀柏梁（Dmitry Polyanskiy）會後說：「我們認為這極其危險。烏克蘭有一切這麼做的理由，因為澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）政權一來要避免敗仗，二來是要把北大西洋公約組織（NATO）扯入與俄國直接衝突。」

他說這樣的計畫「十分危險，但有助澤倫斯基政權持續掌權」。

英國駐聯合國大使卡琉濟（James Kariuki）反駁俄羅方指控，「在這次閉門會議中，我們沒見到任何新證據」還說國際原子能總署（IAEA）調查員獲基輔之邀調查核設施後，目前已動身前往烏克蘭。

他說：「我們應澄清，這完全只是俄國的錯誤訊息。」

美、法、英3國發布聯合聲明反駁俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）的相關指控，稱這只是莫斯科想升溫戰爭的密謀。

© 2022 AFP