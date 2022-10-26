美日韓副外長會議 警告若北韓核試將以空前規模回應

（法新社東京26日電） 美國、日本和韓國副外長今天會談後警告，如果北韓進行第7次核試爆，保證會作出「空前」規模的回應。

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韓國外交部第一次官趙賢東在東京的記者會中說：「如果北韓繼續推進第7次核試爆，我們同意，有必要作出空前規模的回應。」

趙賢東與美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）、日本外務省事務次官森健良在外務省飯倉公館舉行會談。

雪蔓說：「我們敦促（北韓）克制，不要進一步挑釁。這裡發生的任何事態，諸如北韓進行核試爆，都會對整個世界安全造成影響。」她對在聯合國安全理事會中挺平壤的中國、俄羅斯傳達出幾乎不加以掩飾的訊息。

「我們其實希望安全理事會中每一成員都了解，任何使用核武行徑都將以令人難以置信的方式改變世界。」

森健良指出，北韓「加強核子和飛彈活動，這是對國際社會明確而且嚴肅的挑戰」、「為了促使北韓無核化，我們同意對這個區域升高嚇阻」。

3國副外長會議也商討烏克蘭、中國和台灣在內的一系列面向廣泛議題。

但是森健良和趙賢東表示，會中未就日、韓雙邊關係進行商討。兩國關係長期緊繃。

© 2022 AFP