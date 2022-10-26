美聖路易2死校園槍擊 警方稱槍手攜彈600發

（法新社華盛頓25日電） 美國密蘇里州聖路易市警局表示，在當地一所高中開槍、造成兩死的19歲槍手，當時攜帶600發彈藥，所幸警方反應迅速，阻止「更可怕的事」發生。

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去年從「中央視覺與表演藝術高中」（Central Visual & Performing Arts High School）畢業的槍手哈里斯（Orlando Harris）昨天回母校攻擊，遭迅速到場的警方擊斃。

聖路易市（St Louis）警局局長賽克（Mike Sack）表示，哈里斯使用AR-15半自動步槍，還有多個滿是彈藥的彈匣綁在胸前及在他所帶的背包里。

賽克今天在記者會說：「看來他帶了超過600發彈藥進到（學校）大樓，600發（彈藥）是很大的數量。這可能釀出可怕巨禍，但上帝憐憫，所幸沒發生。」

警方表示接獲通報稱出現「行兇中的槍手」後，武裝警員4分鐘內便趕赴事發學校，並駁火擊斃哈里斯。

賽克也提到他們在哈里斯的車裡發現一張手寫文書，表達他想「槍擊校園」的念頭。哈里斯寫道「我無親無故，永遠也交不到女友，永遠無法有社交生活，一輩子都是孤拎拎一人。」

槍手打死一名61歲體育老師和一名16歲的學生，另有7人受傷。

一同參與警方記者會的聖路易市長瓊斯（Tishaura Jones）表示，美國的大規模槍擊事件已構成「需聯邦採取行動的公共危機」。

瓊斯說：「不斷在社區奪走兒童及家人生命的槍枝暴力夢魘，已是全國性的緊急情況。」

大規模槍案頻繁激發各界對美國數十年來第一個槍枝安全法案的支持，美國總統拜登6月完成簽署立法。法案內容包括加強對年輕槍枝買家的背景調查，以及提供資金實施「紅旗法律」（red flag laws）的州運用。

「紅旗法律」允許法院能暫時不讓被認定具威脅的人持有武器。

© 2022 AFP