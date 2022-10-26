蘇納克上任英相力求穩定 續留財相等多位部會首長

（法新社倫敦25日電） 英國新任首相蘇納克（Rishi Sunak）為求穩定過渡，今天留任多位前首相特拉斯（Liz Truss）團隊的高階閣員，包括繼續讓韓特（Jeremy Hunt）擔任財政大臣。

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42歲的蘇納克保留柯維立（James Cleverly）擔任外交大臣，華勒斯（Ben Wallace）任國防大臣，即便這兩人先前都支持前首相強生（Boris Johnson）復出與蘇納克競爭黨魁職位。

而數天之前剛遞辭呈離開特拉斯內閣的布瑞弗曼（Suella Braverman），則是回鍋擔任內政大臣，負責治安以及移民管控。

蘇納克同時讓他最近這一場黨魁之爭的對手摩丹特（Penny Mordaunt）繼續出任下議院領袖。

在歷經特拉斯戲劇性的政治風暴後，蘇納克在任命內閣高階首長時似在示意政府的連貫性。

長期效忠強生的夏普斯（Grant Shapps）在短暫取代布瑞弗曼出任內政大臣後，在最近這一次的黨魁選舉力挺蘇納克，如今獲任命為商業大臣。

而被夏普斯擠下台的芮斯莫格（Jacob Rees-Mogg）是強生親密盟友，也是蘇納克上任後離開內閣的至少10位部會首長之一。

查哈威（Nadhim Zahawi）成為無任所大臣（minister without portfolio），同時據報獲指派成為保守黨主席。

© 2022 AFP