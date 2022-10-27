以色列總統訪美會拜登 談伊朗向俄提供無人機

（法新社華盛頓26日電） 美國總統拜登今天與以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）會面，談到俄羅斯使用伊朗提供的無人機，對烏克蘭構成日益嚴重的威脅。同時，以色列面臨西方敦促協助烏克蘭的壓力。

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赫佐格在白宮與拜登會談後跟記者說，他們「主要」談到伊朗的核子計畫、當局鎮壓抗議嚴格宗教法律的示威群眾，以及伊朗向俄羅斯出售無人機。

赫佐格說，這些武器「殺害了無辜的烏克蘭人民」。

以色列一直不願加入以美國為首的陣營，協助親西方的烏克蘭抵禦俄羅斯的血腥入侵。

但赫佐格的華府行凸顯了以色列對伊朗涉入俄烏衝突加深的疑慮，德黑蘭當局遭控提供致命無人機，讓俄羅斯用在對付烏克蘭平民目標。

赫佐格昨天與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會面，透露他分享了證明伊朗一直向俄國供應軍事無人機的情資。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天樂見這樣的發展，說「與以色列的關係出現正面趨勢…在停滯好長一段時間後，我覺得我們往前邁進」。

拜登與赫佐格也討論到伊朗因發展核子計畫與國際社會發生的齟齬，伊朗堅稱核子計畫僅是作為民生用途。

白宮在拜登與赫佐格會談後發布的聲明中說：「他們討論了雙方關切且範圍廣泛的全球與區域議題，包括伊朗與其代理人構成的威脅。總統強調政府做出的承諾，將確保絕對不會讓伊朗取得核武。」

拜登在白宮橢圓形辦公室內坐在赫佐格旁邊時，稱讚以色列與黎巴嫩就海上邊界達成協議，這項延宕已久的協議是經美國居中斡旋談成。

拜登稱這是「歷史性突破」。他跟赫佐格說：「跨出這一步需要提起很大的勇氣，需要拿出一些真正的魄力。這需要堅守原則與持續施展外交才談得成。」

拜登說，剛同意畫定的海上邊界，可讓兩國發展能源領域，將「創造新希望與經濟機會」。

但根據白宮聲明，拜登也強調以色列總統必須「降低」巴勒斯坦約旦河西岸（West Bank）的暴力對峙，「強調協商出兩國方案依舊是（與巴勒斯坦人）達成持久和平的最佳辦法」。

此外，赫佐格指出，拜登將出席下月在埃及舉行的聯合國氣候變化綱要公約第27次締約方會議（COP27），並說氣候危機「可成為許多國家的公約數」。這個行程尚未獲得白宮證實。

數天後，以色列將舉行不到4年來的第5場選舉，與美國民主黨政府關係緊張的鷹派前總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）試圖東山再起。

不到兩周後，美國人也將在期中選舉投票，拜登所屬的民主黨預料將失去對國會的掌控。

赫佐格跟拜登說：「我們在以色列有選舉，你們在美國將舉行期中選舉，但有件事是清楚明了的，我認為這趟訪問象徵了我們的友誼與緊密關係超越了所有政治分歧。」

© 2022 AFP