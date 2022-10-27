傳英王查爾斯將擴大代理人名單 排擠哈利安德魯

（法新社倫敦27日電） 英國媒體今天報導，英國國王查爾斯三世打算將可代理國王職務的王室成員名單擴大，實際將造成次子哈利王子與胞弟安德魯王子遭到排擠，兩人目前都並非履行王室職務的成員。

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英國廣播公司（BBC）與「每日電訊報」（Daily Telegraph）引述消息人士報導，查爾斯三世（Charles III）準備修改「攝政法令」（Regency Act），加入胞弟愛德華王子（Prince Edward）與胞妹安妮公主（Princess Anne）。

每日電訊報指稱，這項修法提案可能在「數周內」送交英國國會。報導並引述幾名「王室內線人士」表示，這是「合乎邏輯的一步」。

白金漢宮尚未正式發表相關評論。

若列入「攝政法令」代理人名單，可在現年73歲的查爾斯三世遠行或生病時，暫時接手國王職務。現有名單包括王後卡蜜拉（Camilla）、王儲威廉王子（Prince William）、哈利王子、安德魯王子與他同樣未履行王室職務的女兒碧翠絲公主（Princess Beatrice）。

哈利王子先前已辭去王室職位，並定居美國。安德魯王子則因與涉及性販運未成年少女而被判有罪的美國商人艾普斯坦（Jeffrey Epstein）交好，自身也疑似與未成年少女性交，而退出王室職務。

查爾斯三世代理人名單若擴大，可讓英國王室在不直接排除哈利與安德魯的情況下，繞過兩人將代理人職權交給其他人。

英國廣播公司指出，國王代理人扮演的角色，包括簽署文件與接見各國大使。

英國「每日快報」（Daily Express）王室記者巴默（Richard Palmer）在推特（Twitter）發文表示，擴大代理人名單，意味查爾斯國王「永遠不需要要求哈利、安德魯或碧翠絲等非在職王室成員代替他行使職權」。

他還寫道，「消息人士證實」，修法「為國王產生更多代理人，是目前優先事項」。（譯者：張正芊/核稿：陳政一）

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