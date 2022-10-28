人權組織：中國涉在多倫多非法設警察局 加拿大展開調查

（法新社渥太華27日電） 人權組織「保護衛士」報告發現，中國在海外廣設非法警察局騷擾中國僑民，地點包括加拿大多倫多，加拿大聯邦警察今天表示，已對此事展開調查。

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多家媒體本周引述總部位於西班牙的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）報告報導，中國在5大洲30國設立54個「警僑海外服務站」，多倫多地區就有3個，分別位於1處民宅、1棟單層商業建築和1家便利商店內。

根據非政府組織「保護衛士」說法，中國警方利用這些「警察局」在外國領土上展開警務行動，並強迫中國公民返回中國接受刑事指控。

然而，中國否認非法活動的指控，並稱這些地點只是為了向海外的中國公民提供服務，比如更換駕照。

加拿大皇家騎警（Royal Canadian Mounted Police）在給法新社的一封電子郵件中表示，當局正在「調查與所謂的『警察局』有關的犯罪活動消息」。

加拿大皇家騎警也表示：「加拿大皇家騎警非常重視生活在加拿大的人民安全受威脅情事，並清楚外國可能會試圖恐嚇或傷害加拿大境內的社群或個人。」荷蘭也發起了類似的調查。 「保護衛士」在9月報告中表示，這些警察局存在的目的，遠比北京當局承認的「更陰險且完全非法」，包括跟蹤和追捕目標。 「保護衛士」表示，在2021年4月至2022年7月期間，共有23萬名中國公民透過這些方法被遣返中國，其中包括「對國內家庭成員或直接對國外的目標進行威脅和騷擾」，大部分來自亞洲國家。 與此同時，加拿大廣播公司（CBC）報導，1989年從中國移居加拿大的記者盛雪聲稱，在網路上多次成為中國官員的目標。

這名維權人士告訴加拿大廣播公司：「現在中國警察局就在這裡，離我只有幾公里遠，所以我問自己，我還能逃到哪裡去。」

中國外交部則回應，這些報告「完全不實」。中國外交部發言人毛寧還說，中國公安機關「嚴格遵守國際法，充分尊重他國的司法主權」。

© 2022 AFP