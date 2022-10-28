韓美聯合海上軍演 北韓發射2枚短程彈道飛彈

（法新社首爾28日電） 南韓軍方表示，北韓今天發射2枚短程彈道飛彈；華府和首爾當局都警告，北韓近來一連串試射行動，最終可能走向北韓領導人金正恩發動另一場核試。

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北韓試射飛彈時間，正逢南韓和美國為期12天的兩棲海軍聯合軍演「護國軍演」邁入最後一天，而美韓31日即將展開大型聯合空中演習，屆時將有超過200架美國和南韓戰機參與其中。

這類演習激怒了北韓。平壤當局視這些演習為入侵北韓的演練，並一再將一連串飛彈試射行為合理化，認為這是面對美國侵略之下必要的「對策」。

南韓軍方表示，偵測到北韓在今天上午11時59分至下午12時18分，從江原道通川一帶向韓半島東部海域發射兩枚短程彈道飛彈。通川郡位於北韓東岸。

南韓合同參謀本部透過聲明表示：「我軍已增加觀察與監控，並與美國密切協調，維持全面備戰狀態。」

隨着談判停滯已久，朝鮮半島緊張情勢正值近年來最高峰，北韓領導人金正恩上個月宣布北韓是「不可逆轉」的核子強權，實質上終結了北韓無核化的相關談判。

華府和首爾官員連月來警告，說金正恩準備好要進行另一場核試，將會是北韓的第7次、2017年來的第一場核試。

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