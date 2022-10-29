傑瑞李路易斯辭世 艾爾頓強、米克傑格等人致哀

（法新社紐約28日電） 美國搖滾樂先驅傑瑞李路易斯（Jerry Lee Lewis）今天辭世，享壽87歲。英國老牌歌手艾爾頓強和「滾石樂團」（The Rolling Stones）主唱米克傑格等人發文致哀。

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艾爾頓強（Elton John）推文說，沒有傑瑞李路易斯，「我不會成為今天的我」，並稱他是「開創性的靈感來源」。

米克傑格（Mick Jagger）推文說：「你的歌照亮我的生命！」

公關告訴法新社，傑瑞李路易斯在密西西比州的家中因自然因素過世。根據一項隨附的聲明，傑瑞李路易斯的妻子朱迪斯（Judith）表示：「他早已準備好離開了。」

聲明說，傑瑞李路易斯多年來蒙受疾病和傷痛，「他年輕時曾徹底虐待自己的身體，幾乎沒有機會活到中年，更不用說老年了」。

這位音樂人昔日以飄逸的金髮、喧鬧的鋼琴節奏和誇張的舞台表演聞名，是「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）的朋友兼競爭對手。他的歌唱生涯超過半個世紀，曾有許多「驚世」的事跡，包括他一位十幾歲的表妹是他的眾多妻子之一，以及酗酒、酒駕、藥物上癮、與政府就欠稅問題發生爭執等。

傑瑞李路易斯生前唱紅Great Balls of Fire和Whole Lotta Shakin' Goin' On等金曲。他1986年入選搖滾名人堂；2005年獲頒葛萊美（Grammy）終身成就獎。

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