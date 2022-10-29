超模吉賽兒與傳奇四分衛布雷迪離婚 結束13年婚姻

（法新社邁阿密28日電） 職業美式足球聯盟NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）和巴西超模吉賽兒邦臣（Gisele Bundchen）今天宣布離婚，結束13年婚姻。

廣告 繼續瀏覽後續

布雷迪和吉賽兒邦臣分別在Instagram上發布類似的聲明表示，他們已就離婚條件達成友好協議。

拿過7次超級盃冠軍的布雷迪寫道：「近幾天，我和妻子在結婚13年後最終決定離婚。」

布雷迪說：「我們友好地做出這個決定，並感謝我們一起度過的時光。」他描述做出離婚這個決定「痛苦且困難」。

他說：「在我們追求人生中尚未寫下的任何新篇章時，都會給予彼此最好的祝福。」最後他希望大家給予他們隱私和尊重。

吉賽兒邦臣也發文表示：「結束婚姻的決定絕非易事，但我們已經分道揚鑣了。」兩人都強調，他們將繼續共同撫養孩子，並優先考慮孩子的福祉。

布雷迪和吉賽兒邦臣於2009年結婚，育有兩個孩子，兒子班傑明（Benjamin）12歲，女兒薇薇安雷克（Vivian Lake）9歲。布雷迪還有一個15歲的兒子約翰愛德華（John Edward），是與演員前女友布瑞吉特穆納罕（Bridget Moynahan）所生。

據報導，這對夫妻凈資產約為6.5億美元，估計吉賽兒邦臣的財富就佔了4億美元。

八卦小報數月前就臆測兩人婚姻觸礁，傳出原因是布雷迪原本打算今年退休，沒想到他反悔又宣告復出，讓兩人關係緊張。

© 2022 AFP