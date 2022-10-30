丹麥國會大選將登場 左右相爭中間派成關鍵

（法新社哥本哈根30日電） 丹麥即將在11月1日舉行國會大選，宛如丹麥政治劇Borgen中的情節在真實世界上演，丹麥總理佛瑞德里克森將面臨總理保衛戰。

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丹麥政壇山頭林立，大小政黨多達14個，選前民調顯示丹麥政壇紅、藍兩大集團均難以拿下國會179席中的過半數90席。

以佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）領導的社會民主黨（Social Democrats）為首、由幾個左翼政黨組成的「紅色集團」（red bloc），在民調中取得49.1%支持率，相當於85席。相較之下，右翼政黨組成的「藍色集團」（blue bloc）支持率40.9%，相當於72席。

哥本哈根大學政治系教授韓森（Kasper Hansen）指出：「贏得中間派者得天下，因為拿下中間派，就拿下總理位置。」

目前丹麥政壇的中間派是前自由黨（Liberal）總理拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）創立的新政黨溫和黨（The Moderate Party）。

民調顯示，拉斯穆森領導的溫和黨得票率將達10%，相當於拿下18席，自9月以來增至5倍，跌破政治分析家的眼鏡。

從政經驗豐富的拉斯穆森，拒絕在選前表態支持哪個陣營。

然而，拉斯穆森的同黨同志恩格爾-施密特（Jakob Engel-Schmidt）表示，對於促進與中間派廣泛合作以實施必要改革的候選人，他們願意合作。

而溫和黨想改革的是健保和年金制度。

© 2022 AFP