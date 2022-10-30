以色列大選在即 當局憂遭受認知作戰影響

（法新社耶路撒冷30日電） 以色列將於11月1日舉行4年內的第5度大選，以色列當局對於可能來自伊朗等外國競爭對手的網路攻擊或影響力作戰保持警惕，避免讓已嚴重分裂群眾之間的緊張情勢加劇。

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以色列前所未有的政治僵局正在持續，以色列通訊部部長亨德爾（Yoaz Hendel）辦公室表示，11月1日的選舉是「影響力作戰的理想目標」。

以色列通訊部和國家網路局（National Cyber Directorate）一直在準備對於投票基礎設施的直接攻擊進行反擊，這些直接攻擊包括針對中央選舉委員會伺服器和網站的駭客攻擊。

不過，對於駭客攻擊的擔憂是次要的，部分原因在於以色列人大多進行實體投票。官員和專家表示，以破壞以色列民主發展信心為目標的線上作戰威脅更大。

以色列特拉維夫大學（Tel Aviv University）研究員巴瑞（Ofir Barel）認為，有證據表明伊朗「試圖透過散布帶有政治內容的謊言，以影響以色列社會」。

巴瑞指出：「我們發現數以百計的大批伊朗假帳號，不是散布分裂、煽動的訊息，就是散布傷害特定政治人物形象的謊言。」

他指出，以色列因嚴重的政治分歧而容易成為此類攻擊的受害者，連續4次大選沒有任何政黨贏得過半選民支持，全國選民大致分成前鷹派總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）的支持者與反對者。

特拉維夫大學國家安全研究所（Institute for National Security Studies, INSS）在大選前，對於可能的網路威脅進行模擬。

INSS所長海曼（Tamir Heyman）表示：「以色列現在應該成立一個官方機構，賦予權責以保護以色列的民主不受外國認知作戰影響。」

© 2022 AFP