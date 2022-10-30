加拿大挺伊朗「頭巾革命」 總理夫婦現身遊行人群

（法新社蒙特婁29日電） 加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今天在首都渥太華與民眾一同遊行，以行動力挺席捲伊朗40多天的示威活動。

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杜魯道站在一面蓋有數十個紅色手印的白色布條前說道：「伊朗的女性、女兒、祖母和盟友…她們沒被遺忘。」

22歲的伊朗庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）疑因未戴好頭巾而被嚴格執法的宗教警察逮捕並於9月16日在羈押期間死亡之後，伊朗各地爆發抗議活動，至今已長達6周。

杜魯道今天以高舉拳頭、高呼波斯口號結束演講：「我們將與你們站在一起，我將與你們一起前進，我將與你們手牽手，我們將繼續與這個美麗的社群站在一起。」

總理夫人蘇菲（Sophie Gregoire Trudeau）也參加今天的示威，她說：「我和你們站在一起，因為1位女性的權利被剝奪，就代表對所有女性的不尊重。」

「我們不會丟下任何姊妹。」

杜魯道也強調了加國政府上月以伊朗政權「嚴重和系統性侵犯人權」，對伊朗高官實施的幾輪制裁。

艾米尼的支持者還參加了在溫哥華、蒙特婁（Montreal）、多倫多等加拿大城市的集會。

今天法國首都巴黎和全國各地也有數千人示威抗議。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）

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