首爾慶萬聖節釀149死 承平時期最致命事故之一

（法新社首爾30日電） 韓國首爾市中心一場人滿為患的慶祝活動昨晚發生推擠踩踏，釀成至少149喪生和150人受傷，為韓國承平時期最致命的事故之一。

廣告 繼續瀏覽後續

事發在首爾人氣鼎沸的龍山區梨泰院，韓國當地媒體說法指出，當時有多達10萬人前往慶祝萬聖節，擠爆當地的窄巷以及彎曲的街道。

30歲的全佳乙（Jeon Ga-eul，音譯）告訴法新社，「有太多人在推擠，我夾在人群之中，一開始也無法脫身」。他說：「我當時就感覺出要出事了。」

消防人員告訴法新社，這起發生在昨晚10時左右的踩踏意外至少釀成149人喪生，包括2名消防人員。行政部表示，截至今天清晨6時，估計有150人受傷。

消防人員說，民眾持續湧進一條人已多到水泄不通的窄巷，在這條有下坡路段的街道上，當頂端的人群開始倒下，下方的人也跟着倒在其他人身上。

有目擊者告訴韓聯社，「一個人疊在另一個人身上，就像墳地一樣。有些人是逐漸失去意識，有些人則是看起來已經斷氣了。」

在現場幫忙急救的醫師李範錫（Lee Beom-suk）告訴韓國媒體聯合電視新聞台（YTN），現場亂成一團，「我一開始幫人做實施心肺復蘇術（CPR）時，人行道上有兩名受害者，但傷者人數一下子暴增，遠遠超出在場急救人員」。

他說：「有很多路人上前協助我們做CPR。」

他說：「很多受害者的臉色蒼白，很多人測不到脈搏或氣息，還有很多人鼻子有血。」「很難用言語形容。」

© 2022 AFP