中美外長30日通話 布林肯提中共欲加速統一後首次

（法新社華盛頓31日電） 美國國務院與中國外交部表示，美國國務卿布林肯與中國外長王毅30日通電話，就烏克蘭等問題交換看法。這是布林肯提出北京希望加速統一台灣後，他與王毅首次通話。

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布林肯（Antony Blinken）在推特發文說，兩人討論「要負責任地處理兩國競爭」。

美國國務院表示，布林肯和王毅也提到兩國需要保持溝通管道暢通，並就烏克蘭戰爭舉行會談。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）在聲明中表示，布林肯「提及俄國入侵烏克蘭，以及這對全球維安與經濟穩定帶來的威脅」。

中國堅決不肯批評俄羅斯入侵烏克蘭，並堅持怪罪美國和北大西洋公約組織（NATO）是造成戰爭的禍首。

中美兩大強權之間的關係因為台灣等一系列議題而急轉直下。布林肯先前才警告，北京希望加速統一台灣，且可能不擇手段，包括透過脅迫、施壓甚至在必要時動武等。他重申，美國會竭盡所能確保台灣有防衛能力。

這是布林肯做出上述發言後，他與王毅的首次通話。

在烏克蘭問題方面，王毅呼籲各方保持克制，加大「外交努力」，避免局勢進一步升級甚至失控，並強調只要有一線希望，就不能關閉談判的大門。

此外，美國近來宣布新一波對中國的晶片和半導體技術出口管制。中國外交部表示，王毅提到，「美方應停止對華遏制打壓的做法，不要為兩國關係製造新的障礙」。

中國外交部新聞稿稱，王毅指出，推動中美關係重回穩定發展軌道不僅符合中美共同利益，也是國際社會的普遍期待。

© 2022 AFP