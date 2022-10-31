德國環保人士黏在恐龍骨架下 抗議政府氣候政策

（法新社柏林30日電） 德國兩名環保人士今天在柏林自然博物館（Natural History Museum）將自己黏在恐龍骨架下方的支柱，抗議政府氣候政策。

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歐洲多國接連傳出着名藝術品成為攻擊目標，環保人士以不同方式抗議。

在柏林，兩名身穿橘色背心的女子將自己黏在一組有超過6000萬年曆史的恐龍骨架下方的金屬支柱，手持標語寫着：「如果政府不控制它怎麼辦？」

其中一名女子康奈爾（Caris Connell）說，她怕「森林大火、缺水、饑荒和戰爭」。

這名34歲女子還說：「恐龍滅絕，因為它們無法承受氣候的巨大變化，而這也在威脅着我們。」

另一名育有4子的環保人士辛科特（Solvig Schinkoethe）說，她擔心氣候變遷的種種後果。

這名42歲婦女說：「和平抗爭是我們選擇保護孩子的方式，以免受到政府致命的無知傷害。」

他們呼籲柏林當局迅速採取措施減少碳排放，例如高速公路限速及採用更實惠的大眾運輸。

館方在聲明中說，警方在1小時內就讓這起事件落幕，此事造成財產損失，且已提出刑事指控。

這些環保人士來自環保團體「最後一代」（Last Generation），這個組織的成員本月稍早曾在德國巴貝里尼博物館（Museum Barberini）將馬鈴薯泥潑向莫內（Claude Monet）價值1億1100萬美元名畫「乾草堆」（Les Meules）。

環保人士最近採取連串類似抗議行動。在荷蘭，氣候運動人士將自己黏在韋梅爾（Johannes Vermeer）的畫作「戴珍珠耳環的少女」（Girl with a Pearl Earring）；「攔住石油」（Just Stop Oil）成員在英國倫敦的國家美術館（National Gallery）把番茄汁潑向梵谷（Vincent van Gogh）名畫「向日葵」（Sunflowers）。

© 2022 AFP