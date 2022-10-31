日本財務省：10月砸430億美元干預彙市

（法新社東京31日電） 日本財務省今天公布，過去1個月（9月29日至10月27日）總計投入430億美元（約6兆3499億日圓）拉擡日圓彙價，出手干預彙市，是1991年有紀錄以來，單月最大規模。

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「朝日新聞」報導，日本財務省每月底公布是否進行外彙干預，如果有則公布這段期間的總額，也會另外公布單日的干預金額，但10月份具體內容要等到明年2月公布，因此尚不清楚政府在這一個月出手幾次。

不過，根據日本的銀行與民間預測，估計干預金額最大的是10月21日，約投入5兆日圓。日圓當天深夜在外彙市場一度貶值至1美元兌151日圓，後又一度急升至144日圓。也有人猜測，日本政府可能在10月24日上午出手1兆日圓進行干預。

日本政府今年9月也動用多達2.8兆日圓（依當時彙率近200億美元）干預彙市以支撐日圓，是24年來首次採取的拋售美元同時買進日圓干預措施。

日本政府之前拒絕證實交易員和分析師猜測政府10月進一步干預彙市，導致日圓彙率出現巨幅波動。

日圓彙價10月一度貶破1美元兌151日圓的32年新低水準，之後出現劇烈反彈，但隨後又逐步回落。

日本財務省今天宣布10月干預規模時，日圓彙率大致落在1美元兌148日圓，依舊比2月的115日圓大幅貶值。

在日圓彙率持續滑落的背後，存在美國與日本央行的貨幣政策差異。

美國聯邦準備理事會（Fed）不斷升息以對抗通貨膨脹；日本央行卻保持超低利率的寬鬆貨幣政策，以鼓勵經濟持續增長。

日銀總裁黑田東彥28日表示，「短期內」貨幣政策不會改變。他表示，為了支持經濟，並以穩定持續方式達到提高薪資與安定物價的目標，現階段維持貨幣寬鬆政策是妥適的做法。

澳洲聯邦銀行（Commonwealth Bank of Australia）經濟學家與彙率策略師卡羅．孔（Carol Kong）告訴法新社，「交易員想要測試日本央行的決心」。

她指出，日本政府9月出手干預後，外彙存底還有1兆美元，「還有龐大的干預銀彈」，但為了降低成本，「他們轉而使用大量口頭干預」。

黑田東彥和日本財務大臣鈴木俊一多次強調要對彙率波動採取強硬行動。

卡羅．孔表示，受日本政府出手干預，以及投資人預測美國聯準會很快會放緩升息步伐，日圓彙率近幾日微幅走升。

不過，樂天證券（Rakuten Securities）首席策略分析師窪田真之表示，只要日本央行維持寬鬆政策，日本政府幹預彙市的成果預料有限。

© 2022 AFP