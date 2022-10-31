有案在身 捷克富豪巴比斯宣布明年競選總統

（法新社布拉格30日電） 捷克前總理、億萬富豪巴比斯（Andrej Babis）今天表示，他將參加明年的總統選舉。巴比斯已被起訴，涉嫌詐領歐盟200萬美元補助款。

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巴比斯在2017年至2021年期間擔任總理，因涉嫌詐領200萬美元歐盟補助款而受審。

巴比斯現年68歲，於斯洛伐克出生，為現任國會議員，他在社群媒體臉書（Facebook）說：「我將競選捷克共和國總統。」巴比斯是捷克排名第5的富豪。

巴比斯目前也是反對派民粹主義政黨「不滿公民行動」（ANO）黨魁，此黨在去年的大選中以些微差距輸給現任總理費亞拉（Petr Fiala）所領導的中間偏右3黨聯盟。

巴比斯被控理由是，他在2007年將位於布拉格南部的「鸛巢農場」（Stork Nest），從其龐大的愛格富（Agrofert）食品、化學品和媒體控股公司中脫離，以讓這家農場符合小型企業資格獲得補貼。

費亞拉在社群媒體推特（Twitter）表示，巴比斯只是藉競選總統來尋求豁免權。選舉將在明年1月舉行。

根據捷克憲法，不得起訴現任總統。

民意調查顯示，巴比斯競選總統的主要對手將是前陸軍將領巴威爾（Petr Pavel），他在2015年至2018年領導北大西洋公約組織軍事委員會（NATO Military Committee）。

勝選者將接替現任左派總統齊曼（Milos Zeman）。齊曼自2013年以來連任兩個5年任期，明年不能再參選。

雖然受審，但巴比斯的「不滿公民行動黨」以約30%支持率在民調中名列首位，而費亞拉的右翼「人民民主黨 （Civic Democratic Party，ODS）以近20%支持率位居第2。（譯者：紀錦玲）

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