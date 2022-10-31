索馬利亞爆炸案逾百死 美國、聯合國譴責

（法新社華盛頓31日電） 索馬利亞首都摩加迪休（Mogadishu）日前遇襲，造成至少100人死亡，數百人受傷。聯合國（UN）與美國昨天分別譴責這起攻擊事件。

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兩輛載着爆裂物的汽車29日在摩加迪休一處繁忙的十字路口附近，相隔幾分鐘接連引爆，接着還有人發射槍炮。這次攻擊鎖定目標為索馬利亞教育部。

聯合國秘書長發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）在聲明中表示，秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）向「被害人家屬致上由衷哀悼之意，受害者包括聯合國人員，以及索馬利亞政府與人民」。

與蓋達組織（Al-Qaeda）有關的「青年黨」（al Shabaab）承認犯案，宣稱旗下戰士攻擊了教育部。

杜雅里克表示，古特瑞斯「強烈譴責這些令人髮指的攻擊，並重申聯合國聲援索馬利亞對抗暴力極端主義」。

白宮昨天也譴責「摩加迪休的悲慘恐攻…尤其這次攻擊鎖定索馬利亞教育部和急救人員，令人髮指」。

美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在聲明中表示：「美國仍舊致力支持索馬利亞聯邦政府，力圖防止這類麻木不仁的恐怖主義行為。」

© 2022 AFP