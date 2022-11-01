俄銀行大亨放棄俄羅斯國籍

（法新社巴黎31日電） 億萬富翁銀行家兼企業家丁科夫（Oleg Tinkov）今天表示，他放棄了俄羅斯公民身分，原因是出於俄烏戰爭。丁科夫先前曾批評這場戰爭。丁科夫表示：「我已決定終止我的俄羅斯公民身分，我不能也不會與一個法西斯國家有關連，這個國家與他們和平的鄰國開戰，每天都在殺害無辜的人。」

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他在Instagram寫道：「我希望更多知名的俄羅斯商人跟進，削弱（總統）蒲亭（Vladimir Putin）的政權和他的經濟，最終讓他垮台。」 他還分享了證明他俄羅斯公民身分「終止」的證書照片。

丁科夫說：「我討厭蒲亭的俄羅斯，但喜歡所有明顯反對這場瘋狂戰爭的俄羅斯人！」

英國廣播公司（BBC）報導，這則貼文目前似乎已從他的Instagram帳號上刪除。

丁科夫是俄羅斯最知名的白手起家大亨之一，創立網路銀行「丁科夫銀行」（Tinkoff Bank）。 丁科夫先前強烈批評俄羅斯攻打烏克蘭，稱這是場「瘋狂的戰爭」，呼籲西方協助結束這場「大屠殺」。

丁科夫5月初表示，在他對烏克蘭戰爭發表評論的隔天，克里姆林宮逼他在沒有任何協商機會的情況下，拋售「丁科夫銀行」股權。

俄烏戰爭2月下旬開始後不久，英國對俄國實施制裁，丁科夫也是目標之一。

© 2022 AFP