巴西總統決選魯拉險勝 波索納洛未承認敗選

（法新社裡約熱內盧31日電） 巴西極右翼總統波索納洛（Jair Bolsonaro）落選後今天仍保持沉默，尚未向左翼政壇老手魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）承認敗選。魯拉明年上任後將面臨嚴峻挑戰。

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巴西昨天舉行民意兩極分化的總統決選，投票結束後24小時，波索納洛尚未承認選舉結果，各界擔憂他可能試圖提出挑戰，恐讓國家陷入混亂。

魅力十足但染上貪污罪名的前總統魯拉昨天以巴西現代史上最驚險的差距，以50.9%比49.1%擊敗現任總統波索納洛險勝，前所未見地第3度出任巴西總統，將自明年1月1日起掌管拉丁美洲最大經濟體。

經歷了骯髒齷齪、極具爭議的競選，將國內2億1500萬人分成兩派陣營後，這位77歲的左翼政治明星現在面臨諸多挑戰，包括萎靡不振的經濟、亞馬遜雨林慘遭破壞以及勢力強大、憤怒的極右翼陣營。

但首先，波索納洛是否將承認敗選，現在成了一個大問題。

多個月來，極右翼的現任總統波索納洛聲稱電子投票系統存在舞弊問題，以及有心人士散布針對他的陰謀論，但在總統決選結果出爐後，波索納洛至今尚未公開或在他鐘愛的社群媒體發表談話。

巴西政權轉移的過渡期一開始就陷入緊張，支持波索納洛的卡車司機與抗議群眾今天在至少11州堵住高速公路，放火焚燒輪胎，把車子停在馬路正中間，阻擋車輛通行。

抗議群眾穿上印着巴西黃綠色國旗圖案的衣服，揮舞支持波索納洛的標語並高唱國歌，之後才逐漸遭有關當局驅散。

魯拉發表勝選演說時，矢言恢復巴西在國際舞台上受損的形象，幕僚說，他先是與美國總統拜登、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）等領袖通話，之後在聖保羅（Sao Paulo）與阿根廷總統費南德茲（Alberto Fernandez）會面。

同時，波索納洛依舊保持靜默，在網路引髮網友嘲笑。

今天稍早，一張看似為波索納洛迷路的迷因（meme）在網路上瘋傳，上頭的圖說是「失蹤啟事：老人、活潑健談，已有12小時不見人影」。

同時，第一夫人蜜雪兒（Michelle Bolsonaro）據傳與丈夫在社群媒體上停止追蹤彼此，但她否認兩人選後出現婚姻危機。

波索納洛今早不發一語地離開官邸前往總統府，被拍到神情嚴肅地經過走廊。總統府官員說，波索納洛在與內閣部長開會。

各界擔憂67歲的波索納洛可能會效仿他的政壇偶像、美國前總統川普，發起巴西版的美國國會山莊暴動事件。川普在美國2020年大選拒絕承認敗選。

但波索納索可能會陷入孤立無援的窘境。他的一些主要盟友已公開承認他敗選，包括具廣大影響力的國會下議院議長里拉（Arthur Lira）。

© 2022 AFP