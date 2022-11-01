教宗將首訪波灣國巴林 加強與伊斯蘭教交流

（法新社梵蒂岡1日電） 羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）本周將成為史上首位訪問波斯灣國家巴林的教宗，此行可望促進與伊斯蘭教的關係，但也因為巴林被控侵犯人權而備受關注。

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教宗將於3日到6日訪問巴林，這是他任內第39次國際訪問。他2019年曾訪問阿拉伯聯合大公國，並在這趟歷史性訪問中籤署一份穆斯林和基督徒的和平宣言。

儘管由於巴林的鄰國卡達將在本月舉行世界盃足球賽，因此近幾個月卡達的人權紀錄較受關注；但一些人權團體現在也希望教宗施壓巴林遜尼派國王哈麥德（King Hamad bin Isa Al-Khalifa），要他停止對境內什葉派穆斯林的壓迫。

現年85歲的方濟各把與穆斯林交流視為任內要務之一，他2017年訪問埃及等數個中東國家，並於去年訪問伊拉克。教宗也承諾，要與穆斯林的神職領袖進行跨信仰對話。

教宗4日將在巴林中部的薩基爾宮（Sakhir Palace）與伊斯蘭教遜尼派最高領導人、「阿茲哈的大伊瑪目」（Grand Imam of al-Azhar）泰耶伯（Ahmed al-Tayeb）會晤。阿茲哈是位在埃及開羅備受尊崇的清真寺與伊斯蘭學習中心。

這兩位宗教領袖曾於2019年2月在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比簽署一份聯合文件，承諾基督徒和穆斯林之間不同信仰者共存。方濟各當時也是史上首位訪問伊斯蘭教誕生地波斯灣地區的教宗。

方濟各這趟巴林行，也將與來自阿布達比的穆斯林長老委員會（Muslim Council of Elders）成員舉行一場「東方與西方」論壇，議程將包括西方的穆斯林群體、人道危機、氣候議題以及穆斯林與基督徒的關係。（譯者：盧映孜/核稿：張正芊）

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