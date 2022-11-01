新疆發生侵犯人權情事 50國簽署聲明譴責

（法新社紐約聯合國總部31日電） 中國新疆地區發生的「嚴重且有系統」侵犯人權情事，今天被50個國家簽署的一份在聯合國辯論期間宣讀的聲明譴責。加拿大在主管人權事務的聯合國大會第三委員會（Third Committee）辯論時宣讀這份聲明，當中提到：「我們嚴正關切中國的人權情況，尤其是新疆維吾爾人與其他以穆斯林為主的少數群體人權仍遭侵犯。」

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聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）8月發布一份讓人期待已久的新疆問題報告，列舉可能針對維吾爾人和其他穆斯林少數群體犯下的危害人類罪。

中國則否認這些指控，聲稱是在打擊恐怖主義，並確保當地發展。

聲明補充道：「這樣嚴重、有系統的侵犯人權行為，不能以反恐作為正當理由。有鑒於聯合國人權事務高級專員公署評估的嚴重性，我們關切中國至今仍拒絕討論這些調查結果。」

50個簽署聲明的國家包括美國、英國、日本、法國、澳洲、以色列、土耳其、瓜地馬拉，甚至索馬利亞等。

這些國家敦促中國「落實聯合國人權事務高級專員公署評估報告中的建議」，包括「迅速採取措施，釋放所有在新疆被任意剝奪自由的人，併火速說明那些失蹤家庭成員的命運和下落，加速讓他們安全聯繫（親友）及團聚」。

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