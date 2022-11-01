美國期中選舉將近 選民關注議題一覽

（法新社華盛頓1日電） 美國選舉勝敗取決於能否正確回應選民最重視的問題，不過今年國會期中選舉，選民心中的當務之急不斷變動，難以確認。距期中選舉還有一周，法新社整理選民關心的議題如下。

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●經濟

美國通貨膨脹率已飆高到8.2%，儘管這是個全球性問題，美國總統影響力有限，但共和黨仍歸咎於民主黨大筆增加支出導致物價升騰加劇。

根據蒙茅斯大學（Monmouth University）民調，認為通膨問題極端重要的選民已從9月37%增加到46%。

根據哈佛大學美國政治研究中心與哈瑞斯民意調查（Harvard CAPS-Harris Poll）針對大約2000名已登記選民的調查，48%表示，在通膨問題上，他們比較可能投票支持共和黨；36%表示，在此問題上支持民主黨。

●犯罪

根據聯邦調查局（FBI）數據，全美暴力犯罪在整體上飆升，由2020年64萬836起案件增加到2021年81萬7020案，成長率約28%。

美國政治新聞機構Politico和民調機構Morning Consult合作進行的調查顯示，3/4以上選民表示，暴力犯罪是嚴重問題。福斯新聞（Fox News）民調也顯示類似關切程度。

●民主政治

根據「紐約時報」（The New York Times）和謝納學院（Siena College）進行的民調，選民高度認為，美國民主政治已陷入危險，但選民對此議題的切入角度與媒體不同。

將近3/4已登記選民一致認為，美國民主政治已「面臨威脅」，但他們關切的是制度性貪污，這是一種動搖公眾對官僚信心的低層次貪婪問題。

這與華府媒體關注的問題絕不相同，媒體報導重點在於前總統川普多次被指控的行為不端、國會大廈遇襲事件以及川普對公正選舉結果的否認等。

事實上，眾議院一個委員會對2021年國會遇襲案廣受好評的調查以及川普對此事應負的責任，並未影響川普的支持度。

●移民

移民在美國選民關注議題中位居中高位置，通常是第4，次於通膨、犯罪和民主威脅。蒙茅斯大學9月一項民調顯示，僅31%美國人民肯定現任總統拜登在這方面的作為，否定者佔63%。

●墮胎

生育權一度似乎是足以決定選舉結果的議題，但最近喪失了作為選戰訴求的動能，使得民主黨政治人物擔心，他們恐怕過度依賴這個議題。

哈佛大學美國政治研究中心與哈瑞斯民調的調查顯示，41%受調者表示，他們在墮胎議題上比較可能投票支持民主黨；但也有相近的38%表示，在此議題上比較支持共和黨。

●周邊議題

若干比較周邊議題會在辯論中或偶爾在競選廣告中提及，但無人視為期中選舉爭取支持的關鍵，包括種族平等、槍械管制及氣候危機。

© 2022 AFP