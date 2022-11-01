DNA解開謎底 近半世紀前美命案受害女身分揭曉

（法新社紐約31日電） 1974年轟動全美的「沙丘女子」麻州裸女命案發生近50年後，美國聯邦調查局（FBI）終於透過DNA分析、歷史記錄和族譜研究，成功揭開受害者身分之謎。

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法新社報導，FBI今天在波士頓市郊的記者會上宣布，這起1974年殘酷謀殺案的受害者是來自田納西州的泰瑞（Ruth Marie Terry），遇害時37歲。 FBI探員博納沃隆塔（Joseph Bonavolonta）表示，「泰瑞是別人的女兒、姐妹、阿姨、妻子和母親」。他呼籲握有這起「臭名昭着冷案（cold case）」相關線索的人向FBI通報。

FBI也發布公告，徵求泰瑞謀殺案的相關資訊，其中包括泰瑞的4張生前照片。

博納沃隆塔說：「雖然我們已確定泰瑞就是這起可怕謀殺案的受害者，但這並不能減輕她家人的痛苦…任何東西都無法…但希望在我們繼續尋找兇手的同時，能釐清一些疑問。」

1974年7月26日，有民眾遛狗時在麻州普羅文斯敦（Provincetown）沙丘發現一具已嚴重腐敗的女屍，研判當時死亡數周。死者赤裸身體，雙掌遭到切除，或許是要讓死者身分更加難以辨明，死因則是頭部遭到重擊。

事發後，當地警方公布死者生前樣貌的素描，並呼籲社會大眾協助指認，但直到48年後的今天，死者身份才獲得確認。

© 2022 AFP