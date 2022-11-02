丹麥國會大選左派險勝 總理見支持者坦言開心

（法新社哥本哈根2日電） 丹麥國會大選今天最終計票結果顯示，左傾集團成功拿下比半數多1席的席次，社會民主黨籍總理佛瑞德里克森保住政權。

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執政4年的佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）今天抵達國會與支持者見面時坦言「非常開心」。

這場膠着的選戰在開完最後一張選票後，佛瑞德里克森的「紅色集團」在丹麥本土取得87席，並在海外自治領土法羅群島（Faroe Islands）和格陵蘭（Greenland）贏得另外3席，讓集團在179席國會中取得低空過半的90席多數地位。

右翼「藍色集團」，也就是3個民粹主義政黨支持下所組成的非正式自由和保守聯盟，在丹麥本土贏得72席，在法羅群島贏得1席。

丹麥這場大選是因「殺貂危機」而起。哥本哈根當局2020年11月在憂心COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變種病毒株下，下令撲殺境內約1500萬隻水貂。

然而，這項決定搞了半天竟是非法，讓支撐佛瑞德里克森社會民主黨（Social Democrats）少數政府的一個小黨揚言，除非佛瑞德里克森宣布舉行大選、重拾選民信任，否則將推翻政府。

© 2022 AFP