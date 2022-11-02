丹麥總理辭職 啟動協商組建新政府

（法新社哥本哈根2日電） 丹麥社會民主黨籍總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）昨天以些微差距在大選中獲勝後，今天向女王遞交辭呈，藉此啟動程序，來建立一個組成更為廣泛的新政府。

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習於領導少數政府的社會民主黨是國會最大黨，在179席中握有50席。現在，社會民主黨希望跨越傳統的左右派分野來執政。

阿爾胡斯大學（Aarhus University）政治學家斯圖貝爾（Rune Stubager）告訴法新社，佛瑞德里克森率政府總辭，是為了「進入協商，以建立一個組成更為廣泛的政府，這可能會耗費一些時間」。

佛瑞德里克森的左翼陣營由5個政黨組成，外加自治領地格陵蘭（Greenland）和法羅群島（Faroe Islands）的3席，一共拿下國會90個席次，佔了多數。相較之下，右派與極右派的席次為73席，中間派為16席。

佛瑞德里克森今天上午11時晉見女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe Ⅱ）遞交辭呈，正式啟動與其他政黨領袖協商的程序。

佛瑞德里克森帶領社會民主黨多贏兩席並贏得逾27%選票，繳出2001年以來最佳的選舉表現，在協商中佔優勢地位。

佛瑞德里克森政府對抗COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的作法大致獲得好評，結果卻因「殺貂危機」引發這次大選。

丹麥政府2020年11月因憂心新型冠狀病毒的變種病毒株，決定撲殺境內約1500萬隻水貂。然而這項決策竟違法，讓支持佛瑞德里克森少數政府的「社會自由黨」（Social Liberal Party）揚言，除非佛瑞德里克森宣布改選、重拾選民信任，否則將推翻政府。

結果社會自由黨豪賭失算，原先握有的16個國會席次丟掉9席。

由於社會民主黨僅以些微差距拿下多數，之後仍須仰賴社會自由黨的支持來執政，而社會自由黨已明確表示，不會再支持一黨組成的少數政府。

© 2022 AFP