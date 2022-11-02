以色列國會大選 出口民調：尼坦雅胡政黨領先

（法新社耶路撒冷1日電） 以色列國會選舉出口民調顯示，前總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）所屬的右派「聯合黨」（Likud）位居領先。

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預測顯示，以色列史上執政最久總理、鷹派右翼的尼坦雅胡，若一如預期在極端正統猶太教和極右派政黨支持下，有可能拿下些微多數、東山再起。

然而，隨着官方結果出爐，各黨勢力的消長也可能出現變化，且無論由誰來籌組政府，都需要多個小黨的支持才能在120席國會取得過半的61席。

如果這項初步預測未被翻盤，就將終結中間派看守總理拉皮德率（Yair Lapid）領的8黨聯盟短命政府。這個聯盟去年成功推翻尼坦雅胡後，自己也跟着瓦解。

目前選情十分膠着，但考慮這是以色列這個極度分裂國家不到4年的第5次大選，這樣的結果也是事先就預料到的。不過早期跡象對尼坦雅胡這位73歲「聯合黨」領袖有利。

以色列3個聯播網均預測聯合黨將在這次選戰跑第一，在以色列國會搶下30或31席。

初步預測顯示，聯合黨的斬獲，加上極右派「宗教錫安主義者黨」（Religious Zionism）以及兩個極端正統猶太教政黨預測奪下的席次，讓支持尼坦雅胡的政黨黨團國會席次達61、62之間。

然而，這一切都可能出現變化。過去以色列幾場選舉經驗顯示出，計票工作正式展開後的各項微小變化，都可能劇烈影響最終結果。

拉皮德的未來黨預料會成國會第2大黨，預測席次會在22和24之間。

但根據聯播網的早期預測，反尼坦雅胡的黨團整體得票率將略低於勝選門檻。

© 2022 AFP