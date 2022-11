不適合續留 賀錦麗矢言將伊朗逐出聯合國女權組織

(法新社華盛頓3日電) 美國副總統賀錦麗(Kamala Harris)昨天向女性領導的伊朗示威活動展現的「勇敢」致敬,並矢言,美國將致力把伊朗從聯合國女權組織中除名。

法新社報導,賀錦麗表示,美國將與盟國合作,把伊朗逐出聯合國婦女地位委員會(UN Commission on the Status of Women,CSW)。該委員會成員國的任期為4年。

賀錦麗透過聲明稱:「伊朗不僅剝奪女性權利,還殘酷鎮壓本國人民,這顯示該國不適合擔任委員會會員。」

她還強調:「伊朗的存在有損組織誠信與其使命。」

賀錦麗表示:「我再次告訴所有示威民眾,我們看到了你們,也聽到了你們的聲音。你們的勇敢讓我和世界各地的人們深受鼓舞。」

賀錦麗在美國和阿爾巴尼亞主導的聯合國安理會非正式會議召開前,做出上述宣示。

伊朗駐聯合國代表伊拉瓦尼(Amir Saeid Iravani)則反批,這場會議是對該國內政的「公然侵犯」,並譴責美國對伊朗實施制裁。

22歲庫德族女子艾米尼(Mahsa Amini)9月16日在警察羈押期間身亡,引爆這場1979年革命以來,伊朗數一數二規模的示威行動。

美國和歐洲盟國已就示威行動對伊朗實施一系列制裁,同時也在努力協助恢復被當局中斷的網路通訊。

CSW成員國由聯合國經濟社會理事會(UN Economic and Social Council)選舉產生,經濟社會理事會的成員國則由聯合國大會投票選出。

由什葉派穆斯林神職人員統治的伊朗在CSW的會員資格至2026年結束。美國則將任職至明年底。

CSW的成員國還包括阿富汗。阿富汗加入時,塔利班尚未成功奪權。塔利班去年重新掌權,此後禁止女性出任公職,女孩也無法接受中學教育。

