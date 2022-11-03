巴基斯坦前總理遭槍擊輕傷 現任總理譴責暗殺

（法新社伊斯蘭馬巴德3日電） 巴基斯坦前總理伊姆蘭汗的反政府車隊今天遭到槍擊，伊姆蘭汗小腿中彈受到輕傷。幕僚指出，一名疑似開槍男子遭到擊斃，另一人被拘留，並稱這是一場暗殺行動。

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伊姆蘭汗（Imran Khan）領導的巴基斯坦正義運動黨（Pakistan Tehreek-e-Insaf）高層和警方表示，一名槍手朝伊姆蘭汗當時乘坐的貨櫃車開槍，他受到輕傷，多名支持者也受傷。

巴基斯坦正義運動黨黨工尤瑪（Asad Umar）表示，伊姆蘭汗腿部受傷，傷勢並不嚴重。

尤瑪說：「一名男子持自動武器朝他開火，有數人受傷，伊姆蘭汗也受傷。」伊姆蘭汗隨後被送醫治療。

一名疑似開槍男子遭到擊斃。伊姆蘭汗幕僚哈山（Raoof Hasan）說：「第2名男子遭到警方拘留。」

哈山表示，這是一場針對伊姆蘭汗的暗殺行動。

巴基斯坦總統艾維（Arif Alvi）在推特發文，稱這是一場「令人髮指的嘗試暗殺行動」。「感謝阿拉，他平安無事，只有腿被子彈擊中，希望並不嚴重。」

事件發生在旁遮普省（Punjab）東部華西拉巴德縣（Wazirabad）。伊姆蘭汗舉行長途示威要求政府提前舉行大選，大型貨櫃車和汽車組成的車隊當時在前往首都伊斯蘭馬巴德途中。

後來可以看到伊姆蘭汗的腳包着繃帶，從原本乘坐的貨櫃車換乘另一輛車，主辦單位宣告伊姆蘭汗沒有大礙，並稱有數名支持者受傷。

70歲的伊姆蘭汗不到一周前在數以千計支持者簇擁下前往旁普省省會拉合爾（Lahore），率領抗議遊行隊伍前往伊斯蘭馬巴德，訴求提前大選。

伊姆蘭汗4月在國會的不信任投票中遭到罷黜。他之後宣稱繼任總理的夏巴茲．夏立夫（Shahbaz Sharif）以及美國策畫陰謀導致他失勢。夏立夫和華府均否認相關指控。

夏立夫對槍擊予以譴責，下令內政部長立刻展開調查。

巴基斯坦有一連串政治人物被暗殺的過往，最着名的是前總理布托（Benazir Bhutto）於2007年12月27日遇刺身亡。

© 2022 AFP