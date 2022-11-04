住家遭闖入頭部受傷 美眾院議長裴洛西丈夫出院

（法新社舊金山3日電） 美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）今天表示，她的丈夫保羅已經出院。裴洛西夫婦的加州住家日前遭人闖入，她的丈夫遭歹徒以榔頭攻擊頭部。

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遭控暴力攻擊的42歲男子德帕佩（David DePape）據稱打算把裴洛西綁起來並敲斷她的膝蓋骨，但後來發現只有她82歲的丈夫保羅．裴洛西（Paul Pelosi）在家。

裴洛西在新聞稿中說：「保羅仍受到醫師照料，現在進入漫長的休養期，復原狀況持續有進展。他已回到家中休養，家人都陪伴在他身邊，請大家給予我們隱私。」

德帕佩上周遭逮捕，1日在舊金山的法院出庭應訊時，對殺人未遂等罪名堅不認罪，遭法官下令羈押。

裴洛西說：「保羅很感激911接線員、緊急應變人員、創傷照護團隊、加護病房醫護人員以及（照料他的舊金山醫院的）整個醫療團隊。」

她又說：「裴洛西家人感謝從世界各地湧入的愛、支持與禱告。」

根據加州檢方提交的文件，德帕佩10月28日凌晨拿着榔頭與數條塑膠束線帶闖入裴洛西夫婦住宅，驚動仍在睡夢中的保羅。

他跟保羅說他是來找南西．裴洛西，因為她是「總統第2順位繼任者」，「我們必須把他們都給剷除」。

美國總統拜登昨天發表演說時，把這起襲擊案與前總統川普支持者2021年1月6日發起的國會暴動案相提並論。

他說，共和黨人「助長對選民和選務人員的暴力和恐嚇」，「這會讓美國走向混亂」。

© 2022 AFP