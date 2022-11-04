法27歲極右派新星巴德拉有望繼瑪琳．雷朋任黨魁

（法新社法國艾昂格4日電） 法國極右派政黨「國民聯盟」（RN）明天將召開大會推選新主席，掌舵11年的瑪琳．雷朋決定不再續任，而現年27歲的後起之秀巴德拉被看好接班。

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國民聯盟反移民立場堅定，巴黎出生的巴德拉（Jordan Bardella）在明天黨大會中當選主席的勝算很高。

國民聯盟前身為瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）的父親尚馬力．雷朋（Jean-Marie Le Pen）領導40年之久的「民族陣線」（National Front）。巴德拉若當選，將成為半個世紀以來出身雷朋王朝外的第一位黨魁。

巴德拉最近走訪法國東部時曾告訴法新社：「黨主席不姓雷朋，說明瑪琳對新一代持開放態度且深具信心。」

2019年當選歐洲議會議員的巴德拉是瑪琳．雷朋極度忠誠的門徒，他可沒打算搶走她的光環。巴德拉說：「我會堅守連貫性，目標是在瑪琳交付的驚人成就上繼續前進。」

巴德拉預期且希望瑪琳．雷朋在2027年第4次出馬角逐總統大位。今年4月在與總統馬克宏（Emmanuel Macron）第2輪選舉中，雷朋得到創紀錄的41.5%支持。接着，她6月領導國民聯盟在國會大選中拿下89席，成長了10倍，成為國民議會（National Assembly）中最大反對黨。

巴德拉競選黨魁唯一對手是法國西南部貝比濃市（Perpignan）市長艾利奧（Louis Aliot）。艾利奧入黨已逾30年，但缺乏巴德拉那種形象。

雷朋的32歲侄女瑪麗詠．馬赫夏-雷朋（Marion Marechal-Le Pen）長久以來被視為家族繼承人，卻於總統大選前脫黨支持另一位極右派對手澤穆爾（Eric Zemmour），已斷送機會。

自從2021年9月雷朋卸任黨魁以來，巴德拉一直擔任代理主席，一般認為這只是暫時的。

極右翼國會議員雅各貝利（Laurent Jacobelli）10月中旬在法國東北部摩澤爾省（Moselle）的艾昂格（Hayange）從事競選活動時告訴法新社：「他做好每件事，受到每個人尊重。而且他知道如何讓意見不同的人一起工作，那麼我們何必改變？」

在那場競選活動中，巴德拉在台上自信地講了40分鐘，沒帶任何筆記，分享了童年的點點滴滴。巴德拉和母親同住，母親是義大利移民和單親媽媽。

巴德拉說：「我每天從窗戶，或當我進入建築時，都會見到有毒販在檢查你是不是卧底警察。」他說馬路對面還有一所伊斯蘭學校，「我經看到一群5歲、6歲或7歲的女孩包着頭巾離開」。

曾經受到騷擾的個人遭遇，以及2005年不滿警方暴力所引發的黑人及北非青年暴亂，促使他於年僅16歲時就加入雷朋的政黨。他告訴群眾：「我很早就參與政治，因為我不希望自己的遭遇在整個法國重演。」

巴德拉喜歡強調自己是新世代民族主義者，與尚馬力．雷朋和民族陣線那種種族主義、反猶太主義流氓行徑幾乎沒有共同之處。

瑪琳．雷朋力圖與過去畫清界線，國民聯盟基層卻挨批仍然充斥着種族主義思維，指責她只是新瓶裝舊酒。

巴德拉符合她現在所推進的清爽而且克制的現代政黨形象：極其整潔、總是穿着一塵不染的襯衫、擦亮的鞋子、留短髮。他告訴法新社：「沒有尚馬力．雷朋，民族陣線就不存在，而沒有瑪琳，它不會還在。黨的抗議文化在她手上轉變為執政文化。」

由於瑪琳．雷朋在國會中領導國民聯盟成員，且各方普遍預期2027年她將成為黨總統候選人，有人質疑黨魁職位對巴德拉究竟有何價值。

不過也有許多人認為黨魁職位是一塊墊腳石，畢竟瑪琳．雷朋有朝一日會退下，巴德拉有的是機會。國會議員雅各貝利表示：「我不曉得是否允許我們這麼說，我不想奉承他，但我真誠相信喬丹（巴德拉的名字）有一天會成為總統。」

© 2022 AFP