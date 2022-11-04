美國期中選舉逼近 專家憂心TikTok假消息滿天飛

（法新社華盛頓4日電） 知名社群平台TikTok有杜絕假消息的政策，但在美國期中選舉前，選舉相關錯誤資訊仍在平台上流傳，隨着愈來愈多美國人以TikTok作為新聞來源，專家擔心年輕選民易受影響。

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有貼文散布毫無根據的選舉舞弊指控、郵寄選票的不實訊息以及美國不同州法律的誤導性影片，相關貼文都在TikTok這款廣受歡迎的應用程式（App）找到了歸宿。

或許更令人不安的是，TikTok已放任內含明顯錯誤訊息的付費政治廣告出現，但這家公司曾在2019年宣稱已經禁止這項做法。

例如有一則廣告說：「駭客可以很容易地改變選舉結果！何必在期中選舉投票。」

這是非營利組織「全球見證」（Global Witness）和紐約大學（NYU）研究人員所做的數則廣告之一，目的在測試TikTok禁止付費政治廣告的程度。研究團隊提出內含選舉錯誤訊息的廣告，發現TikTok放行批准其中的9成。

「全球見證」資深顧問羅伊德（Jon Lloyd）說：「我們對這個結果感到相當震驚。」他認為跟其他處理選舉錯誤訊息的社群媒體平台相比，TikTok的表現「墊底」。

美國期中選舉將於11月8日登場，超過800萬名年輕公民剛獲得投票權。專家擔心他們會受到假消息影響。

TikTok母公司字節跳動（ByteDance）有相關規定，目的在約束選舉陰謀論的傳播，但專家質疑效果。

羅伊德說：「就因為他們制定了這些政策，不代表他們有好好執行。」

儘管這類批評可能針對所有社群網站，但皮尤研究中心（Pew Research Center）一項調查發現，超過1/4的18歲到29歲美國民眾經常從TikTok獲取新聞，根據媒體監督組織「新聞守門人」（NewsGuard）說法，在搜尋結果顯示的少數影片中，也有不少影片內含錯誤訊息。

TikTok強大的演算法可讓影片快速取得數以千次觀看流量。

社群媒體產業分析師納瓦拉（Matt Navarra）表示，TikTok上大量的內容使得「一般用戶，尤其是更年輕、易受影響的用戶，更有可能接觸到潛在的分裂、兩極化、令人反感的內容」。

TikTok的誠信政策指出，公司會禁止可能「在公民行為、公共衛生或安全領域誤導社群」的內容，其中包括跟投票有關的假訊息。TikTok平台也禁止競選募款，最近還推出一個內建的選舉中心。 公司發言人在電子郵件聲明中告訴法新社：「我們會以最嚴肅的態度負起責任，保護我們平台和選舉的廉正誠信。我們會持續投入我們的政策和安全團隊，以對抗選舉錯誤訊息。」

© 2022 AFP