傳德國總理蕭茲訪中之前 與異議人士視訊會談

（法新社北京5日電） 德國總理蕭茲（Olaf Scholz）4日造訪中國北京，一名在他身邊的消息人士告訴法新社，蕭茲行前先透過視訊與在北京批評中國政權的人權律師們舉行了會談。

廣告 繼續瀏覽後續

消息人士說，蕭茲和異議人士這場會談是於11月1日透過加密影片連結舉行。

蕭茲這次訪中，在德國國內引發一波批判聲浪，批評者認為，德國在經濟上愈來愈依賴中國，且中國國家主席習近平上月底才剛確定連任中國共產黨總書記展開第3個任期，緊握政治大權，蕭茲這麼快就前往訪問，不無爭議。

消息人士表示，據說與蕭茲會談的人權律師在他們的領域頗負盛名，其中有些曾入獄多年。

這些人權律師的身分都未被揭露，他們是在德國駐北京大使館一處地點參加這場視訊會議。

消息人士說，這些異議人士和他們的家人「有力地」描述在中國生活和工作所面臨的艱困條件。

前往中國訪問的德國領袖通常都會與人權運動人士和其他公民社會代表會談。不過，中國實施嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，意味着近期都不可能舉行面對面會談。

任何與蕭茲接觸過的人，事後都必須在中國國營設施隔離10天。因此，蕭茲的辦公室決定以視訊會議取代面對面會談。

蕭茲在北京時說，他希望「進一步發展」與中國的經濟合作，並略為提到雙方有歧見的議題。他行前曾表示，他會談到棘手議題，包括尊重公民自由及新疆少數群體的權利。

蕭茲4日在與中國國務院總理李克強舉行的記者會上告訴記者：「我們絕不該在看到侵犯人權的行為時保持沉默，這一點很重要。」

他還說：「我沒有沉默，當其他對話者前往中國舉行會談時，也絕不應該發生這種情況。」

© 2022 AFP