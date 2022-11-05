巴基斯坦前總理伊姆蘭汗遇襲 稱現任總理幕後策畫

（法新社巴基斯坦華西拉巴德4日電） 巴基斯坦前總理伊姆蘭汗（Imran Khan）昨天遭槍擊受傷送醫治療，他今天指控現任總理夏巴茲．夏立夫參與刺殺他的陰謀。

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伊姆蘭汗4月在國會的不信任投票中遭到罷黜，由夏巴茲．夏立夫（Shahbaz Sharif）繼任。伊姆蘭汗今天告訴媒體，夏立夫和內政部長薩努拉（Rana Sanaullah）與一名高階陸軍指揮官一起策畫這起攻擊。

這是伊姆蘭汗遇襲後首次公開露面。他表示：「這3人決定要殺害我。」還說槍手有2人。

夏立夫的政府否認涉及這起槍擊案，並說本案由一名宗教極端主義分子單獨犯下。巴基斯坦軍方也批評伊姆蘭汗的指控「沒有事實根據且不負責任」。

70歲的伊姆蘭汗曾是板球明星，他上周起帶領一支數千人組成的競選車隊，從拉合爾（Lahore）朝首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）前進。

伊姆蘭汗表示，他的對手想指控他「褻瀆宗教或褻瀆先知」，而把意圖殺害他的人歸為宗教極端分子。但他並未提出任何相關證據。

薩努拉先前曾表示，伊姆蘭汗遇襲事件「很顯然是一起宗教極端主義案例」。

巴基斯坦警方拘押了一名嫌犯，旁遮普省（Punjab）官員表示他的姓名是阿瑪德（Naveed Ahmad）。根據警方外流給媒體的影片，犯嫌在影片中說，伊姆蘭汗「正在誤導大眾」。

犯嫌還說，他對於伊姆蘭汗競選車隊的噪音打斷了召喚穆斯林拜禱的廣播感到憤怒。這類廣播一天共有5次。

伊姆蘭汗告訴媒體：「子彈擊中我的腿，在我倒下時又有一發。」

「有2名男性（嫌犯）。倘若他們協調好，我可能早就沒命了。」

「其中一個人被逮到，他被說成是宗教狂熱分子。他不是宗教狂熱分子，這起攻擊案背後有精心策畫。」

© 2022 AFP