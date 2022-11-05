期中選舉前拜登信心喊話 川普有意2024再戰

（法新社加州聖地牙哥4日電） 美國總統拜登今天「樂觀」堅稱，民主黨會贏得下周期中選舉，但多項民意調查顯示共和黨很可能會大勝，激勵前總統川普示意計畫在2024年再度角逐白宮大位。

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拜登在加州聖地牙哥（San Diego）走訪一家通訊公司時，強調他在通過立法將聯邦資金注入半導體產業和其他高科技產業上的成就，以及強勁的就業數據。

拜登承認選民持續「與通貨膨脹纏鬥」，現今通膨率為40年來最高水準，但他聚焦於「我們在全國看到的亮點」。

白宮今天確實有些好消息，10月官方數據顯示，國內經濟新增26萬1000個就業機會，失業率處於較低水準。

拜登說：「我們最好的日子在前方，不在身後。」

他之後告訴記者，他感到「樂觀」，還說「這次我們會贏。我真的感覺我們有機會」。

然而多項民調顯示，共和黨有望在8日期中選舉取得重大勝利，他們希望不僅贏得聯邦眾議院的控制權，也要拿下聯邦參議院。

這會讓拜登第一個任期剩餘的兩年陷入一場幾乎可以肯定會出現的政治鬥爭漩渦，迎向激烈的2024年總統選舉。本月將年滿80歲的拜登是否要競選連任，目前仍無明確答案。

拜登預定6日在民主黨大本營紐約助選。同黨的前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）昨天在紐約為州長侯可（Kathy Hochul）輔選，前總統歐巴馬則預定明天在賓州演說。

共和黨方面，川普就個人計畫再戰2024年大選一事發出迄今最強烈的訊號。他昨天在愛荷華州一場造勢集會上說：「為了讓我們國家成功、安全且輝煌，我非常、非常、非常有可能再度參選。」

他說：「拭目以待吧，我只能告訴各位，很快，拭目以待。」

美國新聞網站Axios今天報導，幕僚正在商討要於14日宣布川普角逐2024年總統大選一事。

然而此事仍存在變數，很可能取決於川普提拔的右翼候選人在期中選舉的表現。另一個變數是川普因在佛羅里達州莊園囤積最高機密文件而受到調查，可能面臨重大刑事指控。

不過目前而言，共和黨相信他們至少可以拿下打破參議院五五波均勢、取得微弱多數所需的一州，同時預期在眾議院穩穩多贏12席到25席，克服民主黨目前多8席的優勢。

© 2022 AFP