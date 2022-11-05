義大利外交部：允許難民救援船停靠 接受健康檢查

（法新社羅馬4日電） 義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）今天表示，義大利將允許一艘非政府組織船隻停靠，這艘船載有179名在地中海獲救的移民，讓醫務人員進行健康檢查。

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塔加尼說，德國非政府組織人道救援組織（SOS Humanity）的船隻「人道1號」（Humanity 1）將駛往西西里島的卡塔尼亞（Catania），「能夠停留在我們的領海，讓我們在所需的時間內檢查船上所有緊急情況」。

他在羅馬舉行的記者會上說：「我們將接受所有這些人，例如因為他們是未成年人，或者因為根據我們從媒體那裡了解到的情況，他們是孕婦或帶着小孩，或者是發燒的人。」 但他警告說：「所有不符合這些標準的人，都必須由這艘船隻帶離我們的領海。」

目前有1000多名移民乘坐救援船試圖抵達歐洲，義大利面臨著讓人道主義船隻停靠的壓力日益增加。

地中海救援組織（SOS Mediterranee）昨天表示，在義大利和馬爾他未能回應後，地中海救援組織已呼籲法國、希臘和西班牙政府協助近日在海上獲救的234名移民尋找停泊港口。

到目前為止，地中海救援組織聲稱已提出20次停靠請求，但均未成功。

然而，法國今天表示，已準備好接收地中海救援組織救援船「海洋維京號」（Ocean Viking）上的部分婦女和兒童。

© 2022 AFP