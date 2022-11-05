G7承諾力挺烏克蘭對抗俄國 譴責北韓頻射飛彈

（法新社德國明斯特4日電） 七大工業國集團（G7）各國外長在德國進行為期兩天的會談後，今天誓言繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯，並敦促對中國保持謹慎，另外還譴責北韓近來頻繁發射彈道飛彈。

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G7外交部長們在聲明中表示，G7各國已同意一個向烏克蘭提供援助的新架構，以助重建那些遭到俄羅斯鎖定攻擊的基礎設施。

他們在德國西部城市明斯特（Muenster）會談後說：「我們今天建立了G7協調機制，以助烏克蘭修繕、恢復及保護關鍵的能源和供水基礎設施。」 他們表示，俄羅斯攻擊烏克蘭人員和基礎設施，特別是能源和供水設施，企圖藉此「恐嚇烏克蘭平民」。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）似乎「已經決定，如果他不能用武力奪取烏克蘭，將試圖讓人民受凍，使烏克蘭屈服」。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）也重申G7對烏克蘭的支持，並表示「每天烏克蘭無辜人民遭受這種殘酷攻擊，都意味着痛苦、死亡和破壞」。

中國議題也是這場外長會談的重點，與此同時德國總理蕭茲（Olaf Scholz）訪問中國，備受爭議。

蕭茲4日告訴中國領導階層，德國希望在貿易方面得到平等對待。儘管西方對中國這個亞洲超級強權愈來愈不信任，蕭茲仍試圖促進更多的經濟合作。

G7各國表示，他們已準備好要在可能、並且符合利益的情況下，和中國進行「具建設性的合作」。

但在此同時，他們也呼籲北京當局「按照國際承諾與法律義務行事」，並且「避免威脅、脅迫、恐嚇或動用武力」。

G7外長聯合聲明也重申台灣海峽和平穩定的重要性，「我們強烈反對任何單方面以武力或脅迫改變現狀的企圖」。

G7各國也譴責北韓近來頻繁發射飛彈，今年試射次數已創紀錄。

G7外長聯合聲明中表示：「我們G7成員強烈譴責北韓今年以前所未見的頻率進行一系列非法彈道飛彈試射行動。」

© 2022 AFP